Экономика Украины может продемонстрировать рост уже в IV квартале 2015 года – Абромавичус

Экономика Украины может продемонстрировать рост не в 2016 году, как ожидалось ранее, а уже в IV квартале 2015 года, сообщил в ходе заседания правительства глава Министерства экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

По его словам, "хрупкая" экономическая стабилизация в Украине уже достигнута.

"И экономический рост может быть не в 2016 году, как мы предполагали, а уже в IV квартале 2015 года. На последней встрече с НБУ мы договорились, исходя из экономической стабилизации, что совместно и постепенно будем снимать ограничительные меры. Бизнесу станет легче", - сказал Абромавичус.

Он подчеркнул, что такие результаты стали возможны благодаря в том числе непопулярным и неординарным шагам правительства.

Абромавичус напомнил, что приоритетами экономического блока правительства остаются дерегуляция, реформа госсектора, госзакупок, развитие экспорта.

Читайте такжеУкраина договорилась с кредиторами 4 года не платить тело кредита

Как сообщал УНИАН, в середине августа Минэкономразвития заявило, что ожидает дальнейшего замедления темпов падения валового внутреннего продукта Украины в 2015 году из-за улучшения динамики во всех отраслях реального сектора экономики. По мнению аналитиков министерства, улучшение динамики ВВП также обусловлено стабилизацией ситуации на финансовом рынке и восстановлением экономической активности на востоке страны.

Согласно оперативной оценке Госстата, во втором квартале объем украинского ВВП сократился на 14,7% (против сокращения на 17,2% в первом квартале года). При этом в сравнении с предыдущим кварталом ВВП Украины снизился всего на 0,9%, в то время как в первом квартале ВВП "просел" на 5,3%. Замедление темпов падения ВВП зафиксировано впервые с 2013 года.

Вместе с тем, Кабинет министров рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году, согласно которым падение ВВП страны ожидается на уровне от 11,9% до 5,5%.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда и Европейского банка реконструкции и развития, ВВП Украины в 2015 году упадет на 9%. Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Украины в этом году на 7,5%.