Нацбанк продолжает укреплять официальный курс гривни: 23,87 за евро и 21,18 - за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 31 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2118.5441 (28 августа – 2131.7065)

100 EUR – 2387.1755 (28 августа– 2405.4176)

10 RUR – 3.1868 (28 августа – 3.1606)

Читайте такжеНацбанк продолжает укреплять официальный курс гривни

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 28 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,25/21,40 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,9270/24,0920 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3150/0,3180 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 21,1854 гривни/доллар, к этому часу было заключено 593 сделки на сумму 421,31 миллиона долларов.