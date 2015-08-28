Экономика Бразилии вступила в фазу рецессии

​Экономика Бразилии сокращается второй квартал подряд, и, таким образом, страна вступила в фазу рецессии.

Об этом сообщает РБК.

"С апреля по июнь ВВП страны снизился на 1,9% по отношению к предыдущим трем месяцам. Показатель первого квартала также был пересмотрен в сторону уменьшения с -0,2% до -0,7%. В годовом измерении по итогам второго квартала ВВП Бразилии уменьшился на 2,6%", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на спад седьмой по размерам экономики мира повлияли снижение цен на сырье, замедление глобального экономического роста, а также внутренние факторы. В этом году правительство ввело жесткие меры экономии, чтобы справиться с высоким уровнем госдолга.

"В результате резко сократились госрасходы, в том числе пособия по безработице, в то время как ставки налогов выросли. Потребительские расходы сдерживались высокими процентными ставками, достигающими 14,25%, и упали во втором квартале на 2,1%", - подчеркивает издание.

Самое значительное сокращение пришлось на промышленность, где, в частности, объемы строительства упали на 8,4%. Объемы транспортных, складских, почтовых, финансовых услуг и страхования также ушли в минус.

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"Аналитики полагают, что экономический рост не возобновится до 2017 года. Если это прогноз окажется верным, двухлетняя рецессия будет в Бразилии отмечена впервые с 1931 года", - резюмирует издание.