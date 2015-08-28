На следующей неделе Правительство объявит планы по повышению зарплат и пенсий - Розенко

Об этом в эфире "5 канала" сообщил министр социальной политики Украины Павел Розенко.

Он отметил: "Еще когда утверждался государственный бюджет Украины, мы четко установили, что социальные стандарты в Украине должны повыситься с декабря 2015 года на 13 процентов. Но все мы - и президент Украины, и премьер-министр - неоднократно говорили, что мы сделаем все как власть, чтобы найти ресурс для того, чтобы сделать это повышение ранее. Все зависит и зависело от состояния экономики, от состояния боевых действий и от переговоров о реструктуризации долгов. И как раз успех Министерства финансов и правительства в целом в вопросе переноса выплаты долгов фактически на 4 года и списания на 20 процентов долгов Украины в целом, дает прекрасный шанс, чтобы найти этот ресурс, который мы можем вложить в индексацию заработных плат и пенсий".

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Министр сообщил, что Минсоцполитики разработало 3 модели повышения социальных стандартов - зарплат, пенсий и всех социальных выплат. "Эти 3 варианта стоят примерно от 5 до 15 млрд грн до конца года, то есть это значительные средства. И сегодня, по моему мнению, пришло время на то, чтобы с какой-то осторожной уверенностью - не станем называть проценты, не будем называть даты - но я думаю, что в ближайшую неделю будут объявлены планы властей по повышению социальных стандартов", - заявил Розенко.

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Как сообщал УНИАН ранее, премьер-министр Украины Арсений Яценюк сегодня в ходе заседания правительства сообщил, что Кабинет министров Украины изучает возможности для повышения зарплат в Украине.

Одним из источников повышения зарплат и социальных стандартов в целом могут стать средства, сэкономленные в результате реструктуризации части государственного долга.