S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины

Об этом говорится в пресс-релизе агентства, передает ZN.ua.

Таким образом, рейтинг находится в двух ступенях от рейтинга "D" — дефолт.

Рейтинговое агентство одновременно подтвердило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги на уровне "CCC +", оставив негативный прогноз по ним.

"На наш взгляд, дефолт по долгу правительства Украины в иностранной валюте является практически неизбежным", - говорится в релизе агентства.

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Агентство будет считать как мораторий на выплаты, так и обмен подобных долговых обязательств случаями дефолта.

Аналитики S&P прогнозируют, что ВВП Украины в 2015 году сократится примерно на 15 процентов.

Ранее УНИАН сообщал, что рейтинговое агентство Fitch ожидаемо понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с "СС" до "С" после достижения соглашения с кредиторами о частичном списании задолженности.