S&P прогнозирует рост экономики Украины в 2016 году на 2%

Об этом говорится в сообщении агентства, размещенном на корпоративном сайте.

«Мы подтверждаем долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне «СС», однако прогноз по рейтингу негативный, - говорится в сообщении. – Макроэкономическая ситуация в Украине остается крайне непростой. Мы ожидаем, что в 2015 году падение экономики составит порядка 15%, однако уже в 2016 году возможен рост до 2%, а в 2018 – до 4%».

Ранее Министерство экономического развития и торговли Украины предположило, что экономика Украины может продемонстрировать рост не в 2016 году, как ожидалось ранее, а уже в IV квартале 2015 года. По словам министра Айвараса Абромавичуса, «хрупкая» экономическая стабилизация в Украине уже достигнута.

Также в середине августа Минэкономразвития заявило, что ожидает дальнейшего замедления темпов падения валового внутреннего продукта Украины в 2015 году из-за улучшения динамики во всех отраслях реального сектора экономики. По мнению аналитиков министерства, улучшение динамики ВВП также обусловлено стабилизацией ситуации на финансовом рынке и восстановлением экономической активности на востоке страны.

Согласно оперативной оценке Госстата, во втором квартале объем украинского ВВП сократился на 14,7% (против сокращения на 17,2% в первом квартале года). При этом в сравнении с предыдущим кварталом ВВП Украины снизился всего на 0,9%, в то время как в первом квартале ВВП «просел» на 5,3%. Замедление темпов падения ВВП зафиксировано впервые с 2013 года.

Вместе с тем, Кабинет министров рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году, согласно которым падение ВВП страны ожидается на уровне от 11,9% до 5,5%.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда и Европейского банка реконструкции и развития, ВВП Украины в 2015 году упадет на 9%. Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Украины в этом году на 7,5%.