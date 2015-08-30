В Кабмине обещают повысить минимальную зарплату уже с 1 сентября

Об этом глава правительства Арсений Яценюк заявил в программе “10 минут с премьер-министром”.

“Мы вместе с президентом приняли решение о необходимости повышения социальных стандартов”, - отметил он.

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Глава правительства напомнил, что действующий закон предусматривал рост минимальной заработной платы и прожиточного минимума с 1 декабря.

“Но мы работали над тем, чтобы найти финансовый ресурс и повысить минимальную заработную плату и прожиточный минимум, а, соответственно, зарплаты для украинцев, уже с 1 сентября. И такое решение принято”, - сказал он.

Общий финансовый ресурс, который необходимо было найти для повышения заработных плат, пенсий, выплат и других социальных стандартов, по его словам, составил около 10 млрд грн, и их нашли.

Яценюк сообщил, что в парламент вносится законопроект, который предусматривает увеличение социальных стандартов для почти 12 миллионов украинских граждан, в частности, для около 3 миллионов работников бюджетной сферы.

“Учитель без категории получит дополнительно 470 гривен. Учитель высшей категории получит дополнительно 605 гривен. Семейный врач будет дополнительно получать 453 гривни. А медсестра - 304 гривни”, - сказал он.

По словам Яценюка, работники социальной сферы и культуры также получат повышение, в частности, работники социальной сферы дополнительно будут получать 304 грн. А работники культуры, например, библиотекарь, - 348 грн.

1,5 млн украинских студентов также получат повышение стипендий.

“Студенты высших учебных заведений I и ІІ категории будут дополнительно получать 112 гривен. Студенты, которые учатся в учебных заведениях III–IV категории, - 95 гривен”, - сказал премьер.

Глава правительства также сообщил, что одинокие матери после повышения в целом будут получать от 350 до 727 грн.

“Наши пенсионеры, которые нуждаются в наибольшей помощи от государства, также получат повышение пенсии. Такое повышение будет касаться 7,5 миллионов украинских пенсионеров. И минимальная пенсия будет составлять 1074 гривни”, - подчеркнул Яценюк.

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Люди с особыми потребностями дополнительно получат от 100 до 200 грн.

“Таким образом, минимальная заработная плата, которая сегодня в стране составляет 1218 гривен, с 1 сентября этого года составит 1378 гривен”, - подчеркнул он.

При этом премьер подчеркнул, что зарплата должна быть повышена не только в бюджетной сфере.

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“Она должна подняться в целом по экономике - все предприятия всех форм собственности должны поднять заработную плату для своих работников”, - сказал Яценюк.