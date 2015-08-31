Правительство в ближайшую неделю направит в ВР предложение повысить прожиточный минимум - Розенко

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр социальной политики Павел Розенко.

"Как следствие такого решения будут соответственно увеличены размеры минимальной пенсии и минимальной зарплаты. В целом из-за увеличения прожиточного минимума вырастет и более 80 видов социальных выплат, пособий, компенсаций, стипендий и тому подобное", - отмечается в сообщении.

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По словам министра, повышение социальных стандартов коснется свыше 12,5 млн. наших сограждан. Дополнительно на эти эту цель Правительство смогло мобилизовать около 10 млрд. грн.

"Все подробности последних событий связанных со стабилизацией экономической ситуации, договоренностей с кредиторами Украины и повышением соцстандартов завтра обнародуем вместе с Министром финансов Натальей Яресько на специальном брифинге в Кабмине", - написал Розенко.

Отже, коротко резюмуючи приємні новини останної неділі літа.До Верховної Ради України у найближчий тиждень надійде уря... Posted by Павло Розенко on Sunday, August 30, 2015

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Как сообщал УНИАН ранее, премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что минимальная заработная плата и прожиточный минимум в Украине будут повышены уже с 1 сентября.