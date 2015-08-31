Яценюк: детенизация и борьба с коррупцией в ГФС позволили привлечь в бюджет 2 миллиарда гривень НДС

Об этом глава правительства Арсений Яценюк заявил в программе “10 минут с премьер-министром”.

По его словам, в течение девяти месяцев Кабмин много сделал для стабилизации финансово-экономического сектора.

“Например, только в августе нам удалось дополнительно за счет детенизации и борьбы с коррупцией в Государственной фискальной службе собрать почти два миллиарда гривень налога на добавленную стоимость. Это то, что раньше разворовывалось по карманам коррупционеров, и это то, что сейчас попало в государственную казну”, - сказал премьер.

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Он также напомнил, что Украина вместе с иностранными кредиторами договорилась о списании 20% коммерческого долга.

“Эта сумма – почти 4 миллиарда долларов США”, - добавил Яценюк.

Кроме того, по его словам, правительству удалось добиться переноса выплат по «телу» кредита еще на четыре года.

“Мы списали 4 миллиарда долларов США и перенесли выплаты по кредитам, которые мы брали, но нам надо было решать, на четыре года. Это дает возможность далее формировать «подушку» экономической устойчивости и привлекать новые инвестиции в государство”, - подчеркнул премьер.

Благодаря этим шагам, подчеркнул Яценюк, стало возможным повышение соцстандартов.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Яценюк заявил, что минимальная заработная плата и прожиточный минимум в Украине будут повышены уже с 1 сентября.

По его словам, минимальная зарплата, которая на сегодня составляет 1218 грн, с 1 сентября составит 1378 грн.