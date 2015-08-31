Дефицит платежного баланса Украины уменьшился почти в 5,3 раза

Платежный баланс Украины в январе-июле 2015 года, по предварительным данным, сведен с дефицитом 862 млн долл., что почти в 5,3 раза меньше дефицита на уровне 4,545 млрд долл. за аналогичный период 2014 года, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, в июле платежный баланс сведен с профицитом 438 млн долл. против дефицита годом ранее на уровне 263 млн долл.

Регулятор отметил, что формирование профицита платежного баланса в июле обусловило рост международных резервов до 10,4 млрд долл., что обеспечивает финансирование импорта будущего периода на 2,1 месяца.

Профицит текущего счета в первом полугодии составил 88 млн долл. против дефицита за аналогичный период прошлого года в размере 2,744 млрд долл.

Счет операций с капиталом платежного баланса за 7 месяцев сведен с профицитом на уровне 339 млн долл., что на 11,9% ниже профицита за 7 месяцев предыдущего года.

Финансовый счет платежного баланса в январе-июле сведен с профицитом на уровне 1,289 млрд долл., что на 897 млн долл., или на 241%, меньше показателя за январь-июль 2014 года.

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По информации регулятора, чистый отток прямых иностранных инвестиций (сальдо) в январе-июле составил 1,360 млн долл., в том числе в июле отток составил 149 млн долл.

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины в январе-июне 2015 года, по предварительным данным, сведен с дефицитом 1,3 млрд долл., что почти в 3,3 раза меньше дефицита на уровне 4,282 млрд долл. за аналогичный период 2014 года.

В 2014 году платежный баланс Украины был сведен с дефицитом 13,307 млрд долл. против профицита в 2,023 млрд долл. по итогам 2013 года.