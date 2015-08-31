Гривня торгуется на межбанке по 21,95 за доллар

В понедельник, 31 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,65/21,95 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,2710/24,6050 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3220/0,3260 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 21,7176 гривни/доллар, к этому часу было заключено 45 сделок на сумму 19,21 миллиона долларов.