Торговые сети подняли наценку на социальные товары - эксперт

Падение покупательной способности украинцев наряду с изменением в структуре потребления заставляет торговые сети увеличивать наценку и зарабатывать на социально значимых товарах массового потребления.

Об этом в комментариях УНИАН сообщил директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Раньше наценка на социальные товары регулировалась государством и составляла не более 17%, то сейчас такого регулирования нет. И хотя сети заявляют о намерении придерживаться этой наценки, даже на молочные товары, на хлеб и на другие значимые для населения товары наценка может составлять более 25%", - сказал Дорошенко.

Дорошенко также отметил существенное увеличение доли товаров массового потребления в общем объеме продаж, "если раньше доля таких товаров в общем товарообороте страны составляло порядка 15%, то на сегодняшний день объем продаж социальных товаров в Киеве составляет порядка 30%-40%, а в некоторых регионах страны - до 60%", - отметил он.

При этом, как уточняет эксперт, если раньше с помощью социальных товаров сети лишь привлекали клиентов, а зарабатывали на другом, более дорогом или хорошо оборачиваемом товаре средней ценовой категории, то теперь сети вынуждены зарабатывать на дешевом товаре.

Вместе с тем, привязка выручки к квадратному метру торговой площади вынуждает сети оптимизировать ассортимент своей продукции в сторону более дешевых, постепенно отказываясь от дорогой импортной продукции, так как на нее нет спроса.

По прогнозам эксперта, осенью ритейлеры продолжат замещать ассортимент своей продукции более дешевыми аналогами, а импортные товары будут покидать полки украинских магазинов.

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Как сообщал УНИАН, падение розничного товарооборота, который по данным Государственной службы статистики Украины (без учета оккупированного Крыма и части зоны АТО) в январе-июле 2015 года снизился на 23,6%, а также изменения в его структуре, заставляет торговые сети не только пересматривать торговую линейку и менять поставщиков, но и корректировать стратегию развития бизнеса в целом.

Справка УНИАН. К социально значимым относится более двух десятков товаров, в том числе говядина, свинина (кроме бескостного мяса), куры, мороженая рыба, сливочное и подсолнечное масло, яйца, сахар, соль, молоко, черный чай, гречневая крупа, картофель, морковь, яблоки и др.