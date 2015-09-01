СМИ: Рейдеры прекратили попытки захвата компании "Практикер"

Как отмечается, Мечинский и адвокаты компании "Безпалый и партнеры" активно работают с разными инстанциями для прояснения ситуации и привлечения участников к ответственности в реализации рейдерской схемы, сообщает РБК-Украина.

В компании в свою очередь заявляют, что им нечего скрывать. Также Алексей Мечинский направил в адрес правоохранительных органов официальное уведомление о том, что он и другие руководители компании готовы всячески содействовать в расследовании громкого дела.

"Компания "Практикер" работает исключительно в правовом поле Украины, поэтому при повторной попытке рейдерского захвата - рейдеров ждет адекватный ответ в рамках законодательства", - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что Мечинскому поступали угрозы и требования оставить управление компанией и на время уехать из Украины. При этом, по данным пресс-службы, собственник компании находится в Киеве и продолжает руководить сетью.

Отметим, сеть "Практикер" ранее принадлежала одноименному немецкому концерну и после банкротства последнего была выкуплена в начале 2014 года.

"Мы постарались сохранить главное достоинство немецкой сети - прозрачную политику ведения бизнеса. Никаких черных схем. Особенно сейчас, когда наша страна уверенно идет в Европейское общество", - заявил один из руководителей сети.