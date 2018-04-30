Айварас Абромавичус: Вопрос дефолта Украины снят

Украина 27 августа достигла соглашения о реструктуризации части государственного долга. Комитет кредиторов согласился списать 4 млрд долл из 18 млрд долл и отсрочить платежи по телу кредита на 4 года. Для нашей страны столь значительное ослабление долговой нагрузки – крайне важно. Но есть и обратная сторона процесса.

Украина стоит на пороге масштабной и амбициозной приватизации. Конкурсы по продаже крупных государственных активов запланированы на ноябрь-декабрь текущего года. Мы ждем стратегических инвесторов. Но для них любые долговые преобразования – это повод еще раз оценить все государственные риски. Испугаются ли крупные промышленники ситуации в Украине, и удастся ли правительству реализовать амбициозную программу приватизации? Об этом говорим с министром экономического развития и торговли Украины Айварасом Абромавичусом.

Господин министр, как Вы оцениваете достижения соглашения с кредиторами?

Это определенно успех. Через две недели после моего назначения на должность – в декабре пошлого года, я ездил в Лондон на встречу с неофициальным клубом друзей Украины. Туда входят экономисты, банкиры, политологи. Встретился с крупнейшими банками, которые имели свое видение о том, что надо делать с долговыми обязательствами нашей страны. Их оценки были очень неоднозначными. Они спорили о том, нужно ли трогать номинал, как быть с отсрочкой платежей и ставкой процентов, ведь не секрет, что отсрочка, как правило, сопровождается ростом процентной ставки. И вот сейчас я могу с уверенностью сказать, что на середину декабря прошлого года, начни мы переговоры тогда, совсем не факт, что мы достигли бы тех результатов, которые достигли сейчас.

Та переговорная стратегия, которую избрала министр финансов Наталья Яресько, оказалась правильной. И те результаты, которых в итоге достигли – это большой успех.

Сейчас Украина входит в новые экономические реалии. Реструктуризация это в любом случае фактор, который мы и наши партнеры будут учитывать в дальнейшем. А между тем впереди у нас большие преобразования, та же приватизация, например. Как долговая операция повлияет на наши отношения с инвесторами. Это не отпугнет их?

Конечно, это повлияет, но в основном положительно. Любые успешные шаги правительства доказывают обществу в целом, что на это правительство можно положиться.

Реструктуризация – это всегда плюс. Что она дает нам? Списание тела кредита и отсрочку платежей. Нам не надо теперь выплачивать 5% ВВП каждый год. Это все играет в пользу макроэкономической стабилизации.

Но инвесторы тут при чем?

Есть несколько типов инвесторов. Одни инвестируют в облигации. Причем кто-то в суверенные, кто-то в корпоративный сектор, кто-то в муниципальные, кто-то в так называемые junk bonds – «мусорные» или высоко рисковые облигации. Вторые инвестируют в компании, которые листингуются на бирже - Я в свое время был таким инвестором. Но мы объективно таких инвесторов ждать не можем, потому что у нас и торговли-то биржевой нет. Владельцы двух крупнейших украинских бирж – россияне. И потому от них вряд ли стоит ждать каких-то громких достижений. Понятно, что мы верим в то, что рано или поздно фондовый рынок в Украине заработает. Благо, в Комиссию по ценным бумагам (Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку - УНИАН) пришли люди из инвестбанков. Они знают, что нужно сделать. Но пока это не первоочередная задача.

Мы же рассчитываем на третий тип инвесторов – на стратегических инвесторов, которые осуществляют прямые инвестиции. Эти инвесторы реально строят заводы, бизнес, создают новые рабочие места.

Эти инвесторы никак не зависят от наших долговых обязательств. Они, конечно, обращают внимание на этот фактор. Но скорее с той точки зрения, что чем выше долг страны, тем очевиднее колебания валютного курса, например, или вероятность инфляционных скачков. Поэтому уменьшая долг и откладывая платежи, мы стабилизируем макроэкономическую ситуацию и помогаем любому стратегическому инвестору – который уже работает или который придет.

Сейчас макроэкономическая ситуация в Украине более определенная, чем, скажем, какое-то время назад, когда преддефолтные настроения были очень сильны. Сейчас вопрос дефолта снят. Его нет и не будет.

Благодаря правительству…

И благодаря тому, что делом занимались профессионалы. Наши советники по реструктуризации – компания «Лазард» - одни из лучших в этой сфере. Когда делом занимаются профессионалы – это сразу заметно и это сразу окупается.

И возвращаясь к теме приватизации. Мы много говорим о профессиональной приватизации, смене подходов. Тут изменения «окупятся»?

Ранее у нас были не совсем правильные подходы к продаже активов, я считаю. Здесь думали, что приватизацию можно провести без советников [компаний, которые оказывают консалтинговые услуги в сфере приватизации, чаще всего - инвест. банки - УНИАН]. Так вот нельзя ее так провести. Особенно, когда у нас есть такие дорогие активы, как Одесский припортовый завод или «Центрэнерго». При продаже этих активов нужно, чтобы была максимальная прозрачность, публичность, максимальное количество участников. А это можно сделать только в одном случае - если привлечь лучших советников по приватизации.

Перед Фондом госимущества стоит задача – найти такие компании. И у них уже есть порядка 12 претендентов на должности советников по приватизации ОПЗ. Уже в ближайшее время они определятся, с кем будут сотрудничать.

В чем будет заключаться миссия этих советников?

Скажу коротко: профессиональные советники больше не допустят ситуации, вроде прошлогодней, когда на календаре 24 декабря, европейцы празднуют Рождество, а мы своим олигархам продаем пакеты акций заводов.

Норма об отмене обязательной продажи 5%-ных пакетов акций крупных компаний – это шаг в сторону правильной приватизации?

Да. У нас было такое правило – обязательно продать 5% акций актива в качестве предварительного шага. Выбросить бумаги на несуществующий, по большому счету, фондовый рынок и притвориться, что такой шаг якобы определит цену всего пакета акций. Ничего он не определит и определить не может.

Вот поэтому глава Фонда госимущества Игорь Билоус сразу после своего назначения на должность подал в парламент проект закона, упраздняющий норму о продаже 5% акций. Документ был зарегистрирован в Раде, и голоса для него плюс-минус были, но депутаты не успели проголосовать.

В результате решение принял Кабмин с формулировкой «отказаться от продажи 5% акций на бирже до момента проведения оценки» …

Да. Мы общались с потенциальными участниками торгов по ОПЗ. Минимум шесть крупных инвесторов, заинтересованных в покупке завода, в один голос заявили – им не интересно покупать 5%. Мы действительно отменили конкурс по продаже 5%, и очень надеемся, что в Раде уже с началом новой пленарной сессии, будет проголосован законопроект, который мы внесли, об отмене нормы в 5% для всей последующей приватизации в стране.

Давайте теперь уточним: отменяется конкурс по продаже 5% ОПЗ, сам актив полностью, как и планировалось, будет продан в ноябре-декабре текущего года?

Совершено верно. Конкурс по продаже 99,7% акций ОПЗ не отменяется ни в коем случае. Мы надеемся, что завод будет продан вовремя – как запланировали.

Другое дело, что существует большая проблема с управлением госпредприятиями. Что бы мы сейчас ни сделали – постановления, законы, за короткие сроки поменять все радикально не получается. Не секрет же, что многие компании управляются в интересах конкретных физлиц и конкретных политических группировок. Это очень сложно менять. Но тем очевиднее необходимость все-таки идти этим непростым путем – продавать большие активы иностранным, стратегическим инвесторам и одновременно предлагать компании поменьше, возможно, своим, украинским инвесторам. На прозрачных условиях. Пожалуйста, пусть приходят, развивают, создают новые рабочие места. Государство, особенно наше, с нашим уровнем коррупции, никогда не будет хорошим собственником.

Успеем к концу года преодолеть все эти административные барьеры?

Должны успеть. Хотя акцент надо делать не на «успеть», а на «качественно продать». Надо не о ноябре думать, а о том, чтобы привлечь всех потенциальных покупателей, прозрачно провести конкурс, достичь максимальной цены, прописать инвестиционные условия таким образом, чтобы дозагрузить предприятие, создать там новые рабочие места, увеличить экспортную выручку.

17 августа я был на заводе. Должен сказать, я немало посмотрел аналогичных активов по всему СНГ и по восточной Европе, так вот наш завод – в весьма приличном состоянии. Его показатели по энергоэффективности хороши. Он конкурентоспособный, хотя и убыточен последние несколько лет. Это актив хорошего качества, что очень обнадеживает.

Единственное, что может нас остановить сейчас, это, по большому счету, какие-то закулисные договоренности, в том числе политического свойства. Но сколько мне приходилось говорить с президентом и премьером, у них вполне четкая политическая воля провести конкурс и сделать его образцовым.

Но если с ОПЗ ситуация более – менее понятна, то Центрэнерго – второй наш актив, который хотим продать до конца года, - очень спорный. Минэнергоугля имеет свое мнение о продаже предприятия, Фонд госимущества - свое. Как тут быть?

Да действительно. Тут, к сожалению, точки зрения разные. Наверное, это проявление демократии. Со своей стороны я могу сказать только одно. Минэкономразвития выступает двумя руками за продажу «Центрэнерго», но продажу на условиях, повторюсь, с максимальным количеством участников и предельно прозрачной процедурой. Я против приватизации «под дудку» олигархов.

А еще я хочу обратить внимание вот на что. Мы часто говорим о двух-трех компаниях, которые хотим приватизировать. А ведь у нас по стране более 1800 предприятий, работающих предприятий, которые стоило бы продать. Оставить в госсобственности – пусть два-три пять десятков стратегически важных объектов, а все остальное – конюшни, элеваторы, компании с небольшим оборотом средств, отдать в частные руки.

А можно ли быть уверенным в том, что приватизация - это действительно панацея? При всей очевидной бесхозяйственности государства примеров по-настоящему успешной продажи у нас не так и много. По сути, только «Криворожсталь»…

Согласен. Но если изменить подход к приватизации, то результаты могут быть хорошими.. Мы провели анализ работы госсектора, и по нашим данным, там не работают ни налоговые льготы, ни субсидии, ни бюджетное кредитование, ни капитализация. За последний год в госкомпании, за исключением «Нафтогаза», было влито порядка 13 млрд грн. А дивидендов получили только 1,2 млрд грн.

Большая проблема, повторюсь, с управлением госкомпаниями. У нас ведь десятилетиями насаждалась практика управления госактивами либо непосредственно из министерств, либо напрямую крупными бизнесменами, либо каким иным образом, но только не так, как это принято в цивилизованном мире.

Вот у нас сейчас в нашем министерстве есть несколько больших компаний. Я как министр де-юре имею прямое влияние на директоров этих предприятий, знаю о том, что они работают неэффективно. Довожу до их сведения эти данные, высказываю им претензии. А уволить не могу. Две недели назад вызвал к себе, предложил написать заявления по собственному желанию – так они ушли кто на больничный, кто в отпуск. Но ничего, мы поставили себе цели, мы их добьемся.

Надо избавляться от таких директоров, от такой практики. И единственный способ – приватизация. Деньги из госкомпаний высасывались, высасываются и будут высасываться. К сожалению. Как это побороть? Продать. Или принять некие политические решения, которые не позволят превращать госкомпании в источник финансирования будь то политических партий или каких-либо иных пиар-проектов.

На каком этапе сейчас реформа управления госпредприятиями? В начале года речь шла о необходимости международного аудита госкомпаний. Такой аудит уже где-то проводится?

Я подписал проект постановления правительства о формировании холдинга на базе государственных компаний и направил его на согласование в центральные органы исполнительной власти.Наше видение таково: надо определить до 50 компаний, который представляют стратегический интерес, и вывести их раз и навсегда из ведения министерств. Чтобы не Демчишин или Абромавичус ими управляли, а профессиональные менеджеры, которые не менялись бы со сменой правительства.

Такую концепцию поддерживают и президент, и премьер. Понятно, что детали будем обсуждать, но процесс мы запустили. Главное, что мои коллеги – министры, согласны с нашим подходом, они подтвердили, что не будут держаться за госкомпании. И я очень этому рад.

Кроме того, мы согласовали законопроект о корпоративном управлении. Он уже направлен в Верховную Раду. Законопроект дает возможность в унитарных предприятиях создать наблюдательный совет и обязует их проводить аудит. Также документ предполагает создание института независимых директоров. Ранее такой практики в Украине не было. А между тем, более половины директоров в наблюдательных советах большинства мировых компаний – это независимые директора.

Кроме того, отдельным законом мы меняем систему вознаграждения топ-менеджмента предприятий с привязкой к результатам работы.

В марте Минэкономразвития реализовал уникальный проект – сформировал рейтинг топ-100 украинских компаний, представляющих стратегический интерес. Данные оказались очень востребованными. Думаете повторить этот опыт?

Бесспорно. Уже в ближайшее время будет отчет по 2014 году и первому кварталу 2015 года. Мы двигаемся, не останавливаемся. И сделано уже немало. Просто мы не всегда умеем об этом правильно рассказать, да и люди воспринимают все чаще негативные новости. Жизнь у людей и деловая среда не могут улучшиться мгновенно. А самая большая составляющая, которая народу не нравится – это борьба с коррупцией, все, что связано с судами, правоохранительными органами. Нужны, наверное, более радикальные решения – по принципу набора новой полиции. Когда всех старых уволили и набрали новых людей, на новые условия и другие зарплаты. Только так можно побороть систему быстро и навсегда.

Олеся Сафронова