Гривня закрыла межбанк на уровне 22,20 за доллар

В понедельник, 31 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,80/22,20 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,4770/24,9210 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3230/0,3300 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,8054 гривни/доллар, к этому часу было заключено 567 сделок на сумму 347,56 миллиона долларов.