Повышение с 1 сентября социальных стандартов согласовано с МВФ - Яресько

Повышение социальных стандартов согласовано с Международным валютным фондом и не повлияет на реализацию четырехлетней программы финансирования EFF, заявила министр финансов Наталья Яресько на брифинге в Киеве.

"Все согласовано с Международным валютным фондом", - сказала она.

По словам министра, финансовые ресурсы для повышения будут исключительно неэмиссионными.

"Мы очень осторожно относимся к возобновлению экономической стабильности и не хотели делать никаких шагов, пока не имели уверенности, что мы действительно имеем неэмиссионный ресурс для повышения социальных стандартов", - подчеркнула Яресько.

Также глава Минфина отметила, что превышение планового показателя поступлений в госбюджет, согласованного с МВФ, на данный момент составляет 19 миллиардов гривень. При этом система электронного администрирования НДС уже позволяет привлекать дополнительно 1,5-2 миллиарда гривень ежемесячно.

Читайте такжеВ Кабмине обещают повысить минимальную зарплату уже с 1 сентября

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины инициировал повышение с 1 сентября минимальных зарплат и пенсий в Украине и передал в парламент соответствующие изменения в государственный бюджет для дальнейшего утверждения.

В частности, минимальная заработная плата будет повышена до 1378 гривень, а минимальная пенсия - до 1074 гривень.

Кроме того, будет повышена и заработная плата работников бюджетной сферы.