Нацбанк понизил официальный курс гривны: 24,45 за евро и 21,80 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2180.5419 (31 августа – 2118.5441)

100 EUR – 2445.4777 (31 августа– 2387.1755)

10 RUR – 3.2684 (31 августа – 3.1868)

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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 31 августа, котировки гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,80/22,20 гривны/доллар, об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро на уровне 24,4770/24,9210 гривны/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3230/0,3300 гривны/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке до 17:00 установился на уровне 21,8054 гривни/доллар, к этому времени было заключено 567 сделок на сумму 347,56 миллиона долларов.