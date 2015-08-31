Реструктуризация госдолга не отпугнет стратегических инвесторов от украинских активов - Абромавичус

Реструктуризация государственного долга, договоренности о которой были достигнуты между правительством и Комитетом кредиторов 27 августа, не отпугнет стратегических инвесторов, готовых вкладывать деньги в украинские предприятия и участвовать в их приватизации.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН сказал министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

По его словам, реструктуризация – это плюс, поскольку она позволит сэкономить значительные средства – порядка 5% ВВП, а это, в свою очередь, сыграет на пользу макроэкономической стабильности и повысит уверенность стратегических инвесторов, готовых участвовать в украинской приватизации.

"В процессе реформы деловой среды и улучшения инвестклимата, в процессе проведения масштабной приватизации мы рассчитываем именно на стратегических инвесторов, которые осуществляют прямые инвестиции. Эти инвесторы реально строят заводы, бизнес, создают новые рабочие места. Эти инвесторы никак не зависят от наших долговых обязательств, - сказал министр. - Они, конечно, обращают внимание на этот фактор. Но скорее с той точки зрения, что чем выше долг страны, тем очевиднее колебания валютного курса, например, или вероятность инфляционных скачков. Поэтому уменьшая долг и откладывая платежи, мы стабилизируем макроэкономическую ситуацию и помогаем любому стратегическому инвестору – который уже работает или который придет. Сейчас макроэкономическая ситуация в Украине более определенная, чем, скажем, какое-то время назад, когда преддефолтные настроения были очень сильны. Сейчас вопрос дефолта снят. Его нет и не будет".

При этом министр подчеркнул, что сам факт реструктуризации госдолга – это успех Украины.

"Это определенно успех. Через две недели после моего назначения на должность, в декабре пошлого года, я ездил в Лондон на встречу с неофициальным клубом друзей Украины. Туда входят экономисты, банкиры, политологи. Встретился с крупнейшими банками, которые имели свое видение о том, что надо делать с долговыми обязательствами нашей страны. Их оценки были очень неоднозначными, - отметил министр. - Начни мы переговоры тогда, в середине декабря, совсем не факт, что мы достигли бы тех результатов, которых достигли сейчас".

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Как сообщал УНИАН, 27 августа Украина и комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предполагает полное списание 4 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита на 4 года, а также установление единой процентной ставки по бондам на уровне 7,75%.