Реструктуризація держборгу не відлякає стратегічних інвесторів від українських активів - Абромавічус

Реструктуризація державного боргу, домовленості щодо якої було досягнуто між урядом і Комітетом кредиторів 27 серпня, не відлякає стратегічних інвесторів, готових вкладати гроші в українські підприємства та брати участь в їх приватизації.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН сказав міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус.

За його словами, реструктуризація – це плюс, оскільки вона дозволить заощадити значні кошти – близько 5% ВВП, а це, в свою чергу, зіграє на користь макроекономічної стабільності і підвищить впевненість стратегічних інвесторів, готових брати участь в українській приватизації.

"В процесі реформи ділового середовища і поліпшення інвестклімату, в процесі проведення масштабної приватизації ми розраховуємо саме на стратегічних інвесторів, які здійснюють прямі інвестиції. Ці інвестори реально будують заводи, бізнес, створюють нові робочі місця. Ці інвестори ніяк не залежать від наших боргових зобов'язань, - сказав міністр. - Вони, звичайно, звертають увагу на цей фактор. Але скоріше з тієї точки зору, що чим вище борг країни, тим очевидніше коливання валютного курсу, наприклад, або ймовірність інфляційних стрибків. Тому зменшуючи борг і відкладаючи платежі, ми стабілізуємо макроекономічну ситуацію і допомагаємо кожному стратегічному інвестору – який вже працює або який прийде. Зараз макроекономічна ситуація в Україні більш визначена, ніж, скажімо, якийсь час назад, коли переддефолтні настрої були дуже сильні. Зараз питання дефолту знято. Його немає і не буде".

При цьому міністр підкреслив, що сам факт реструктуризації держборгу – це успіх України.

"Це безумовно успіх. За два тижні після мого призначення на посаду, в грудні минулого року, я їздив до Лондона на зустріч з неофіційним клубом друзів України. Туди входять економісти, банкіри, політологи. Зустрівся з найбільшими банками, які мали власне бачення того, що треба робити з борговими зобов'язаннями нашої країни. Їхні оцінки були дуже неоднозначними, - зазначив міністр. - Якби ми почали переговори тоді, в середині грудня, зовсім не факт, що ми досягли тих результатів, яких досягли зараз".

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Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Україна і комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. Реструктуризація передбачає повне списання 4 млрд дол., відстрочку платежів по тілу кредиту на 4 роки, а також встановлення єдиної процентної ставки за бондами на рівні 7,75%.