Яресько предлагает вернуть казино и букмейкеров в украинские города
Это должно принести в госбюджет около 5 миллиардов гривень, но конкретные цифры станут известны уже во время бюджетирования.
Об этом сообщает РБК-Украина.
"Легализация игорного бизнеса принесет до 5 миллиардов гривень поступлений в госбюджет в год. Об этом во время пресс-конференции сообщила министр финансов Украины Наталия Яресько", - говорится в сообщении.
"Мы можем компенсировать часть путем легализации в налогообложении игорного бизнеса. На первый взгляд это выглядит до 5 миллиардов в год поступлений в бюджет, но конкретные цифры будут уже во время бюджетирования", - сообщила Яресько.
По словам министра финансов, такой пакет законопроектов будет подан на рассмотрение Верховной Рады уже в сентябре.
"На Национальном совете реформ 3 сентября попробуем представить и найти точку зрения, и тогда на Кабмине и дальше подадим в Верховную Раду, это будет быстрее, точно в сентябре месяце", - сказала глава Минфина.
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