Дефицит госбюджета в январе-июле сократился в 14 раз
Госбюджет Украины по итогам января-июля 2015 года сведен с дефицитом в 2,3 млрд грн, что в 14,3 раза меньше дефицита за аналогичный период прошлого года в 32,8 млрд грн.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.
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По информации НБУ, доходы госбюджета в январе-июле выросли на 44,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в июле-2015 против июля-2014 – на 86,9%) в результате увеличения как налоговых, так и неналоговых поступлений.
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Расходы госбюджета в январе-июле 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 25,5%, в июле 2015 года против июля 2014 года – на 32,3%.
Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины по итогам первого полугодия 2015 года сведен с дефицитом на уровне 2,1 млрд грн после профицита в 5,61 млрд грн за январь-май.
Действующий госбюджет Украины на 2015 год предполагает доходы на уровне 502,260 млрд грн, расходы – 566,870 млрд грн, предельный объем дефицита – 75,820 млрд грн, или 4,1% ВВП, потолок госдолга – 1,394 трлн грн.
Фактический дефицит госбюджета за 2014 год, включая выпуск ОВГЗ для компенсации разницы в тарифах местным бюджетам на оформление возмещения НДС, составил 78,07 млрд грн, что на 20,7% больше показателя за 2013 год.