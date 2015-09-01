Остаток средств у Госказначейства обновил рекорд за последние 12 лет - почти 46 миллиардов

Согласно приведенным данным за 12 лет - с начала 2003 года, остаток средств на ЕКС на начало сентября стал максимальным остатком на начало месяца за этот период, сообщается на сайте Госказначейства.

По сравнению с началом предыдущего месяца остаток средств на ЕКС вырос на 12,582 миллиарда гривень, или на 38%, в годовом выражении - в 4,5 раз, по сравнению с началом года - в 15 раз.

Напомним, объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступлений налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.

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Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 августа 2015 года составил 33,271 миллиарда гривень.