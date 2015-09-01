Российский рубль возобновил падение

Рубль упал при открытии торгов вторника на фоне снижения нефти и негативной тенденции мировых рынков послеслабых показателей китайского промсектора, сообщает Reuters.

Курс доллара на Московской бирже к 10:15 поднялся до уровня 65 рублей/доллар, что на 1,2% выше предыдущего закрытия.

Евро к этому времени торговался на уровне 73,25 рублей/евро, на 1,5% выше предыдущего закрытия.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на 8:49 стоимость фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась на 2,44% - до 52,83 доллара за баррель. Стоимость фьючерсов на легкую нефть марки WTI опускалась на 2,62% - до 47,91 доллара за баррель.

Государственное статистическое бюро Китая во вторник опубликовало индекс деловой активности (PMI) в промышленности страны за август. Официальное значение индекса в отчетном месяце снизилось с 50 до 49,7 пункта, совпав с прогнозом аналитиков. При этом индикатор достиг минимума с августа 2012 года. В июле индекс PMI составил 50 пунктов. Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.