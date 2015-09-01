Нацбанк объясняет замедление инфляции стабильностью на валютном рынке

Национальный банк Украины объясняет замедление инфляции в июле до 55,3% в годовом выражении стабильностью на валютном рынке и уменьшением остаточных эффектов от девальвации гривни, которая произошла в начале года, сообщается на сайте регулятора.

Кроме того, среди факторов, повлиявших на замедление инфляции в стране регулятор называет проведение жёсткой монетарной и фискальной политики, а также сдержанный потребительский спрос, который способствовал замедлению роста цен на непродовольственные товары.

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Как сообщал УНИАН, дефляция в Украине в июле 2015 года по сравнению с июнем, без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции, составила 1%. Дефляция месяц к месяцу зафиксирована впервые с августа 2013 года.

В годовом выражении (июль 2015 года к июлю 2014 года) инфляция замедлилась до 55,3% с 57,5%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, за январь-июль, потребительские цены в Украине выросли на 39,3%.