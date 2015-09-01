Гривня укрепилась на межбанке до 21,90 за доллар
13:38, 01 сентября 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,5180/24,6850 грн/евро
REUTERS
Во вторник, 1 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,75/21,90 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,5180/24,6850 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3330/0,3360 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 21,8084 грн/долл., к этому часу было заключено 55 сделок на сумму 30,42 млн долл.
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