СМИ: "Центрэнерго" может перейти в руки бывшей команды Януковича

Как пишут Українські Новини, его назначение станет решающим для полной оккупации всей энергетической системы станы российским олигархом Григоришиным и старой командой Януковича.

Олигарх, как говорится в расследовании «Радио Свобода» расставляет своих людей в правление государственных предприятий, Министерства энергетики и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в этой сфере. Получение контроля над Центрэнерго это следующий этап.

Олег Коземко в прошлом году проходил по делу о хищении в особо крупных размерах в «Центрэнерго». В течении двух лет группа лиц, участвующих в управлении госпредприятием, активно выводит миллионы бюджетных средств на фиктивные предприятия. Руководил группой Олег Коземко. В общей сложности за 2014 год через ООО «Котлотурбопром» и ДСП «Пожтехника» было обналичено более 200 млн гривен. Для осуществления данных операций использовались предприятия-«сливные ямы», связанные с «Семьей» Виктора Януковича. Установлено также, что они применялись для аккумулирования средств на организацию сепаратисткой и террористической деятельности на юго-востоке. По этому делу уже осенью прошлого года экс-директор «Центрэнерго» был арестован судом.

ГПУ отмечает, что система откатов позволила только за один день получить от двух частных фирм более 850 тысяч гривен. В схеме участвовал не только арестованный, а и другие сотрудники "Центрэнерго". Однако это не мешает Олегу Коземко под покровительством олигархов претендовать на пост главы предприятия.

ПАО «Центрэнерго» является одной из ведущих энергогенерирующих компаний в отрасли, обеспечивает потребности Украины в электроэнергии на 7,7%. Компания монополист с миллиардными оборотами. Ее пытаются обанкротить, чтобы приватизировать за копейки. ГПУ совместно с СБУ разрабатывала больше десятка эпизодов по фиктивным хозяйственным операциям. Согласно постановлению Кабмина № 271 Центрэнерго входит в перечень предприятий на приватизацию этого года, предварительно компанию оценивают в сумму в 5 раз меньше ее реальной стоимости.