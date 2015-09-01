Крупнейшие банки мира ухудшили прогнозы по экономике России

Американский банк Morgan Stanley сохранил прогноз снижения реального ВВП России на 2015 год на 4,2%, а также ухудшил прогноз на 2016 год до снижения на 1,3% (с -1,2%), говорится в сообщении аналитика банка Алины Слюсарчук, передает Прайм.

Morgan Stanley также прогнозирует сдержанное восстановление экономики страны в 2017 году, ожидая рост ВВП на 1,6%, приводит агентство Блумберг сообщение аналитика банка.

Банк ожидает, что уровень инфляции в стране к концу текущего года достигнет значения в 13%.

Немецкий Deutsche Bank ожидает, что ВВП России в текущем году покажет отрицательную динамику на уровне 3,8%, ранее банк прогнозировал спад российской экономики в 2015 году на 3,3%, говорится в докладе финансовой организации.

При этом в 2016 году эксперты Deutsche Bank ждут снижения российской экономики на 1,2%, а в 2017 году - роста на 0,4%. В своем предыдущем прогнозе банк ожидал умеренного восстановления темпов роста экономики РФ уже во втором полугодии 2016 года.

Как отмечается в обзоре, снижение прогноза связано с новым витком турбулентности на мировых финансовых рынках, в том числе и на рынках сырьевых товаров, в частности нефти. Так, стоимость нефти марки Brent на прошлой неделе достигала 42 долларов за баррель. Прогноз цен на нефть понижен экономистами банка с 60 долларов до 56 долларов за баррель в 2015 году, с 70 долларов до 57 долларов за баррель в 2016 году и с 75 долларов до 63 долларов за баррель на 2017 год.

Эксперты банка также пересмотрели прогноз по инфляции в России на ближайшие несколько лет. По новым оценкам, по итогам 2015 года инфляция в РФ составит 13,4%, замедлится до 8,6% в 2016 году и до 7,5% в 2017 году.

Свой прогноз по российской экономике ухудшил также Bank of America. В докладе финансовой организации говорится, что по итогам текущего года спад ВВП России должен составить 3,7%, хотя в первоначальном прогнозе предполагалось снижение на 2,8%. Скорректировали аналитики банка и прогноз на 2016 год. Рост ВВП, по их мнению, ожидается на уровне 0,3% против 1,1% в предыдущем анализе.

Напомним, на прошлой неделе прогноз по российской экономике на 2016 год пересмотрело международное рейтинговое агентство Moody's. Если в предыдущей версии прогноза отмечалось, что в 2016 году прирост экономики РФ останется нулевым, то теперь эксперты ждут падения ВВП на 0,5% или даже на 1,5%.

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Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев ранее заявил, что министерство в обновленном прогнозе социально-экономического развития РФ понижает прогноз ВВП на 2015 год до падения в 3,3%, прогноз на 2016 год также ухудшен - до 1-2%. В первоначальном прогнозе министерство ожидало спада ВВП в 2015 году на 2,8% и роста в 2016 году на 2,3%.