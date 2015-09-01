В Украине с сегодняшнего дня снижается давление на налогоплательщиков

Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

При этом законом, в частности, устанавливается, что центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующий государственную финансовую политику, проводит периодическое обобщение налоговых консультаций, касающихся значительного количества налогоплательщиков или значительной суммы налоговых обязательств, и утверждает приказом обобщающие налоговые консультации, подлежащие обнародованию, в том числе на официальном сайте этого органа, в течение 5 календарных дней.

Налогоплательщик может обжаловать в суде приказ об утверждении обобщающей налоговой консультации или предоставленной ему индивидуальной налоговой консультации как правовой акт индивидуального действия, изложенных в письменной или электронной форме, которые, по мнению этого налогоплательщика, противоречат нормам или содержанию соответствующего налога или сбора.

Кроме того, в частности, определяется, что временно, до 31 декабря 2016 года включительно, налогоплательщикам, объем доходов и/или операций которых за предыдущий (отчетный) год составлял менее 20 миллионов гривень, штрафные (финансовые) санкции, начисленные на сумму налогового обязательства, которую налогоплательщик уплатил без обжалования налогового уведомления-решения в сроки, определенные настоящим Кодексом, отменяются в течение 10 дней со дня уплаты такого налогового обязательства в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную финансовую политику.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 17 июля приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно уменьшения налогового давления на налогоплательщиков.