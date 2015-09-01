Путин предлагает отказаться от доллара и евро на просторах СНГ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предполагает отказ от доллара и евро в СНГ, пишут «Вести.Экономика».

Согласно опубликованному сообщению на сайте президента России, в рамках "Соглашения о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств – участников Содружества Независимых Государств" будет создан механизм, который позволит отказаться от доллара и евро в качестве промежуточной валюты в расчетах.

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Соглашением предусматривается прямой допуск банков-резидентов сторон на внутренние валютные рынки друг друга для проведения межбанковских конверсионных операций на условиях не менее благоприятных, чем те, которые предоставлены национальным коммерческим банкам.

Отмечается, что это будет способствовать расширению использования национальных валют при осуществлении платежей в сфере внешней торговли и предоставления финансовых услуг и таким образом создаст предпосылки для повышения ликвидности рынка национальных валют.

В рамках ЕАЭС страны уже обсуждали возможность перехода на национальные валюты. Согласно договоренностям между Россией, Беларусью, Арменией и Казахстаном переход на взаиморасчеты только в национальных валютах (рубли, белорусские рубли, тенге и драмы) должен произойти к 2025–2030 гг.

Такое предложение содержится в проекте развития платежных систем в ЕАЭС, одобренном странами союза в декабре 2014 г.

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Сейчас почти 50% платежного оборота между странами ЕАЭС приходится на доллар и евро. Проект предлагает полностью отказаться от использования доллара и евро в ЕАЭС.