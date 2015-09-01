Moody’s подсчитало потери кредиторов от реструктуризации украинского госдолга

Потери кредиторов от реструктуризации украинского государственного долга, договоренность о которой была достигнута 27 августа, в долгосрочной перспективе в полтора раза превысят размер нынешней долговой «стрижки» и составят не 20% от номинала евробондов, как указывается в соглашении о реструктуризации, а 30-35%.

Об этом говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody’s, текстом которого располагает УНИАН.

«Соглашение о реструктуризации предполагает использование так называемых инструментов восстановления стоимости бондов, привязанных к показателю роста экономики в период с 2021 по 2040 год. Если экономика будет восстанавливаться быстрее и сильнее, кредиторы получат возможность возместить свои потери от стрижки и пролонгации платежей, - отмечается в сообщении агентства. - Однако мы полагаем, что потери составят порядка 30-35% в нынешних ценах и нынешних объемах денежных потоков».

Кроме того, в агентстве предположили, что текущая экономическая и политическая ситуация в Украине может значительно усилить риски даже тех платежей, которые страна должна будет осуществить в период до 2019 года.

«Вне сомнения, списание 3,6 млрд долл. номинала долга и пролонгация платежей общим объемом 11,5 млрд долл. позволит улучшить позиции страны в части ликвидности и сконцентрироваться на решении глобальных экономических задач, - подчеркнули в Moody’s. – Однако Украина все так же стоит перед лицом больших политических и экономических вызовов, а именно – замедления темпов падения экономики, управления инфляцией, разрешения войны на востоке страны, что уже повлекло потери тысяч жизней и значительного индустриального потенциала».

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Как сообщал УНИАН, 27 августа Украина и комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предполагает полное списание 4 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита на 4 года, а также установление единой процентной ставки по бондам на уровне 7,75%.

Украина начала переговоры о реструктуризации части госдолга в рамках новой программы с МВФ в марте этого года.