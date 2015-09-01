Минюст США расследует манипуляции с курсом российского рубля

Министерство юстиции США расширило дело о манипуляциях на валютных рынках и включило в него сделки с российскими рублями, бразильскими реалами и аргентинскими песо.

Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, пишет «Немецкая волна».

По данным агентства, следствие изучает торговые операции, которые проводили банки, не урегулировавшие претензии Минюста в рамках дела о манипулировании валютными курсами. Проверка проходит, в том числе Deutsche Bank. Фигурантами расследования также являются трейдеры нескольких московских банков.

В ходе проверки Минюст США использует соглашение о сотрудничестве, достигнутое с банками в мае, для сбора информации и опроса трейдеров относительно предполагаемого манипулирования на рынках.

В мае пять крупных международных банков договорились о выплате штрафов на сумму более 5 млрд долларов в связи с претензиями американских регуляторов в рамках дела о манипулировании валютными курсами.

Банки JPMorgan Chase, Barclays, Royal Bank of Scotland Group, Citigroup и UBS AG тогда обязались предоставлять Минюсту США информацию о возможных нарушениях в сфере валютной торговли в обмен на иммунитет против судебного преследования.