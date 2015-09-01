После перехода "ЛНР" на рубль Кремль заявил о "привлекательности и надежности российской валюты"

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".

"Рубль, несмотря ни на что, остается валютой, которая сохраняет свою привлекательность, остается валютой, на которую можно опираться, поэтому естественно, что как международная валюта он может везде использоваться", - сказал Песков.

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Как сообщал УНИАН, основной валютой "ЛНР" с 1 сентября стал российский рубль. Теперь выплаты заработной платы, пенсий и социальных пособий будут осуществляться в рублях без привязки к украинской валюте. Планирование, бюджетная, финансовая и налоговая отчетность также будут формироваться в рублях.

Ранее президент РФ Владимир Путин на фоне падения рубля заявил, что «нет необходимости беспокоиться», так как этим вопросом занимается правительство.