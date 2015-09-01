Глава МВФ назвала причину слабого роста мировой экономики

Слабый рост мировой экономики связан с более медленным восстановлением в развитых странах и более сильным замедлением в развивающихся государствах, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, пишет Прайм.

В июле МВФ прогнозировал рост мировой экономики в 2015 году на 3,3%, что несколько ниже прошлогоднего прогноза в 3,4%.

"В целом мы ожидаем, что рост мировой экономики останется умеренным и, скорее всего, слабее, чем мы ожидали в июле прошлого года", - заявила Лагард в начале двухдневного визита в столицу Индонезии.

По словам Лагард, таким странам, как Индонезия, необходимо "быть внимательными по отношению к внешним эффектам" от замедления экономики Китая, ужесточения глобальных финансовых условий и перспектив повышения процентных ставок в США.

Глава МВФ также отметила, что экономика Китая замедляется, однако, она не считает замедление неожиданным.

"Переход к более свободной экономике и рискам… является сложным и может быть несколько неровным. Тем не менее, у властей (Китая – ред.) есть политические инструменты и финансовые буферы, чтобы управлять таким переходом", - сказала она.