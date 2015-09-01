Налоговики более чем на треть уменьшили возмещение НДС бизнесу

Объем возмещений платежей по налогу на добавленную стоимость субъектам предпринимательства Украины в августе 2015 года по сравнению с июлем снизился на 34,1% – до 4,460 млрд грн, говорится в сообщении Государственной казначейской службы Украины.

Согласно сообщению, НДС в августе возмещен 1678 хозяйствующим субъектам всех регионов Украины.

В региональном разрезе наибольшие объемы возмещений получили Киев (1,307 млрд грн), Днепропетровская область (925,6 млн грн), Донецкая область (620,1 млн грн),

В корпоративном сегменте самые большие объемы возмещений получили «Арселор Миттал Кривой Рог» (535,093 млн грн, Днепропетровская область), металлургический комбинат «Азовсталь» (494,531 млн грн, Донецкая область).

Наименьший объем возмещений получили предприниматели Луганской области – 2,799 тыс. грн.

Объем возмещений НДС за январь-август 2015 года составил 37,931 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, объем возмещений платежей по налогу на добавленную стоимость субъектам предпринимательства Украины в июле 2015 года по сравнению с июнем вырос на 28,3% – до 6,770 млрд грн.

Государственная фискальная служба обратилась к Министерству финансов с предложением осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа для погашения задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС-облигаций).