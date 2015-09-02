Норвегия перечислит 24 миллиона долларов для поддержки бюджета и реформ в Украине

Об этом говорится в официальном заявлении министра иностранных дел Норвегии Берге Бренда, передает depo.ua.

"Эта поддержка Украине нужна для помощи в достижении реструктуризации и реформ. Для Норвегии важно способствовать продолжению реформ в Украине. Украинская власть должна показать, что она готова изменить культуру плохого управления и коррупции, которые стали причиной революции. Тот факт, что Всемирный банк и Международный валютный фонд дают положительную оценку процессу реформ, показывает, что Украина действительно достигает успехов", - заявил министр.

Читайте такжеЯпония предоставила Украине 810 тысяч долларов на образование и медицину

При этом в норвежском МИД уточняют, что за последние несколько недель конфликт на востоке Украины, где правительственные силы ведут борьбу с российскими боевиками, вновь обострился.

"Украина имеет полное право защищать свою территориальную целостность. Это чрезвычайно трудно проводить реформы в то время как часть страны активно дестабилизируют пророссийские сепаратисты, которых поддерживают российские военные. Украина вынуждена тратить на войну огромные деньги, хотя эти средства могли быть использованы для экономических реформ", - сообщают в ведомстве.

Читайте такжеНорвегия отказала России в проверке своих рыбных предприятий

Ранее УНИАН сообщал, что правительства Украины и Норвегии подписали дополнение к соглашению о поддержке украинского государственного бюджета, предусматривающие выделение гранта на общую сумму 200 млн норвежских крон (эквивалент 26 млн долл.)