Кудрин спрогнозировал рекордное уменьшение доли России в мировом ВВП

Бывший министр финансов России Алексей Кудрин спрогнозировал снижение доли России в мировом ВВП до 2,6% к 2020 году (по данным 2014 года доля РФ равнялась 3,3%).

Свое мнение он высказал в статье, опубликованной в газете «Коммерсантъ» в среду, 2 сентября.

Основатель Комитета гражданских инициатив отметил, что доля будет «самой маленькой за все годы новой России».

Кудрин также отметил, что российская экономика после 2016 года будет расти слабо — на 0,5-1,5% в год, «что означает стагнацию».

Говоря о ценах на нефть, Кудрин предположил высокий уровень их волатильности в ближайшие три-четыре года. Для того, чтобы в этих условиях сохранить резервы, по мнению Кудрина, России необходимо планировать расходы, ориентируясь на цену нефти в $50 за баррель и дефицит бюджета не более 1%.

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Кудрин отметил, что не видит готовности к реформам в действиях российского правительства. В числе тенденций он назвал усиление контрольных и правоохранительных функций в виде проверок по линии деофшоризации, контроль над ценами и валютными операциями.

Напомним, в конце августа глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев заявил, что российская экономика достигла дна, однако это положение остается «хрупким». Министерство ухудшило прогноз по снижению ВВП в 2015 году с 2,8% до 3,3%, а также скорректировало в сторону ухудшения прогнозы на 2016 год.