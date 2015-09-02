Россия из-за дешевеющей нефти откажется от трехлетнего бюджета

Российские власти рассматривают возможность перехода к однолетнему планированию бюджета. Причина — экономические сложности (колебания цен на нефть, нестабильность на валютном рынке, санкции).

В таких условиях сводить доходы и расходы казны крайне трудно. Все это результат зависимости России от нефти и газа, пишет lenta.ru.

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Дмитрий Медведев призвал правительство учесть низкую стоимость углеводородов при формировании нового бюджета. Кроме того, кабинет министров задумался о переходе на краткосрочное планирование. Возможно, власти вернутся к однолетнему формированию казны (сейчас действует трехлетка). Причина изменения бюджетной политики очевидна: экономические трудности, главная из которых — нестабильность на сырьевых рынках.

С 18 июня 2014-го эталонная марка Brent подешевела на 51 процент. Тогда за нее давали 106,54 доллара за баррель, 31 августа 2015-го — чуть больше 54-х. Двукратное падение цен стало шоком для России, крепко привязанной к колеблющимся энергоносителям.

31 августа зависимость рубля от нефтяных котировок достигла максимального значения более чем за десять лет. Корреляция между рублем и стоимостью марки Brent составила 82 процента (при 100 процентах валюта будет идти след в след за ценами на энергоносители), сообщило агентство Bloomberg.

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По данным Счетной палаты, с января по июль бюджет получил 7,8 триллиона рублей. 3,5 триллиона из них (или 45 процента) — за счет торговли энергоносителями. На протяжении последних десяти лет около половины доходов обеспечиваются углеводородами.

Министр энергетики Александр Новак прогнозирует, что зависимость России от нефти и газа снизится только через 20 лет. К 2035 году доходы казны от их продажи составят около 40 процентов.