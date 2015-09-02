Российский рубль продолжает терять позиции – опустился ниже 67 за доллар

Торги валютой на Московской бирже открылись в среду ростом курса доллара. На максимуме стоимость американской валюты достигла 67,2 руб., что на 35 коп. выше уровня вчерашнего закрытия. Однако затем курс доллара пошел вниз, опустившись до 66,383 руб.

Курс евро в ходе утренних торгов упал ниже 75 руб., опустившись на минимуме до 75,718 руб., что на 86,4 коп. ниже уровня закрытия вчерашних торгов, сообщает РБК.

Колебания курсов валют происходят на фоне некоторого снижения нефтяных котировок. В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2015 года опускалась до $48,41 за баррель, что на 2,3% ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

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К 10:30 мск стоимость доллара на Московской бирже составляла 66,566 руб., курс евро — 74,965 руб.

Официальный курс доллара с 2 сентября 2015 года установлен ЦБ РФ на уровне 65,3495 руб., курс евро — 73,8449 руб.