Гривня опустилась на межбанке до 22,10 за доллар

В среду, 2 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,95/22,10 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,7570/24,9220 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3270/0,3300 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 21,9294 грн/долл., к этому часу было заключено 54 сделки на сумму 10,62 млн долл.