ВР ратифицировала договор с Японией по кредиту для модернизации Бортнической станции

За решение (№0052) проголосовали 265 народных депутатов из 320 зарегистрированных в сессионном зале.

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Представляя законопроект, министр финансов Наталия Яресько отметила, что данным договором предусмотрено получение кредита в сумме 108,193 млрд иен, что по сегодняшнему обменному курсу составляет около более $900 млн. По словам министра, срок кредитования - 40 лет; отсрочка платежа по кредиту и процентам за пользование - 10 лет; процент за пользование кредитом - 0,1.

Генеральным подрядчиком работ является японская компания; объем товаров японского производства, использованных при реализации проекта, должен быть не менее 30% от стоимости контракта.

Наталья Яресько сообщила, что субзаемщиком кредита правительство определило «Киевводоканал», который будет погашать кредит за счет составляющей для водоотвода .

Кредит предоставляется Кабинету министров, представленному Министерством финансов, Японским агентством международного сотрудничества для реализации проекта по модернизации Бортнической станции очистки сточных вод в рамках проекта «Реконструкция сооружений очистки сточных канализационных вод и строительство технологической линии по обработке и утилизации осадков Бортнической станции аэрации» по пусковым комплексам 1-4 и частично 8-9:

1) техническое переоснащение сооружений 2-го и 3-го блоков с целью обеспечения качественной очистки всего объема сточных вод на период строительства нового 1-го блока с устройством систем дезодорации воздуха от сооружений блоков; 2) строительство цеха механического обезвоживания осадков сточных вод; 3) строительство технологической линии утилизации осадков сточных вод; 4) строительство нового 1-го блока.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля правительство Японии приняло решение предоставить Украине помощь в размере около $1,5 млрд, в рамках которой будет предоставлен кредит на модернизацию Бортнической станции аэрации в Киеве.