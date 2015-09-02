ЕБРР хочет купить до 35% акций "Райффайзен Банка Аваль"

Европейский банк реконструкции и развития намерен приобрести до 27,64 миллиарда простых именных акций "Райффайзен Банка Аваль", что не превысит 35% долю в его уставном капитале, сообщил эмитент в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

"Европейский банк реконструкции и развития сообщает о намерении купить значительный пакет акций ПАО "Райффайзен Банк Аваль". В частности, ЕБРР намерен приобрести 27,640 миллиарда простых именных акций "Райфайзен Банка Аваль" номинальной стоимостью 10 копеек каждая, что не превышает 35% простых акций, выпущенных "Райфайзен Банком Аваль", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития принял решение поддержать проект, предполагающий вхождение в капитал второго по величине банка с иностранным капиталом в Украине "Райффайзен Банка Аваль".

По информации банка, детали сделки, включая сумму докапитализации при участии ЕБРР, будут обнародованы после завершения переговоров и подписания необходимых документов.