В Украине в обращении почти 300 миллиардов гривень наличных

Сумма наличных средств, находящихся в обращении в Украине, составляет 297,5 миллиарда гривень, из которых 295,6 миллиарда гривень составляют банкноты (2,8 миллиардов штук), а 1,9 миллиарда гривень – монеты (12 миллиардов штук).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины в материалах, подготовленных в честь 19-летия со дня введения в оборот гривни.

По данным НБУ, по состоянию на 1 сентября 2015 года общее количество банкнот на душу населения составило 64 штуки, а разменных монет - 269 штук.

"Номинальный ряд денежных знаков Украины насчитывает сейчас 16 номиналов, из них девять номиналов банкнот и семь номиналов монет должным образом обеспечивает потребности денежного обращения страны", - цитируются в сообщении слова заместителя главы НБУ Якова Смолия.

По его словам, сегодня банкноты третьего поколения (образца 2003-2007 годов) и четвертого поколения (образца 2014 года) составляют почти 98% всех банкнот, находящихся в обращении.

"Система защиты банкнот гривни находится на одном уровне с системами защиты банкнот ведущих стран мира, - отмечает Смолий. - Так, например, на банкнотах гривни (средних и высоких номиналов) для визуального контроля применяются оптико-переменные изображения, не имитируются с помощью компьютерной и копировальной техники. Аналогичные защитные элементы введены, в частности, на банкнотах евро и долларов США (последних серий)".

Нацбанк отмечает, что ситуация с поддельными банкнотами национальной валюты является контролируемой и не носит угрожающего характера.

Так, по данным регулятора, по итогам 2014 года на 1 миллион штук настоящих банкнот гривни приходилось примерно 3 штуки поддельных банкнот (в 2013 году - 3,5 штук, в 2012 году - 4,1 штуки, в 2011 году - 3,4 штуки). В странах Евросоюза, для сравнения, исходя из данных официального сайта Европейского центрального банка, по итогам 2014 году этот показатель составлял примерно 48 штук поддельных банкнот евро (в 2013 году - 45 штук, в 2012 году - 35 штук, в 2011 году - 46 штук).

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Как сообщал УНИАН, объем монетарной базы в Украине в июле вырос на 0,6% - до 332,3 миллиарда гривень, в то время как объем денежной массы – снизился на 0,9%, до 966,4 миллиарда гривень.

В 2014 году денежная масса выросла на 44,851 миллиарда гривень, или на 4,9%, - до 953,846 миллиарда гривень, монетарная база - на 8,5%, или на 26,055 миллиарда гривень, - до 333,194 миллиарда гривень.