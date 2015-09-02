У Яценюка подготовили законопроект о конфискации активов окружения Януковича

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал Верховную Раду незамедлительно рассмотреть и принять проекты правительственных законопроектов, касающихся повышения социальных стандартов, реструктуризации части государственного долга, а также конфискации активов, ранее принадлежащих окружению экс-президента Виктора Януковича и арестованных в рамках расследования деятельности предыдущей власти.

Об этом ходе заседания правительства сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Мы с президентом совместно проведем заседание Кабмина и на этом заседании хотим подготовить и подать в парламент несколько проектов законов, - сказал Яценюк. - Парламент должен рассмотреть и поддержать инициативу правительства и президента, надеюсь, парламентская коалиция будет вместе с нами, о повышении социальных стандартов. Правительство вышло с предложением о повышении с 1 сентября текущего года зарплат, пенсий, социальных выплат и минимальной зарплаты. Поэтому первое – для страны нужна поддержка реформистских законов, и тут парламент должен быть един в своем стремлении повысить социальные стандарты, как предлагает правительство».

В отношении реструктуризации госдолга, Яценюк подчеркнул, что благодаря договоренности с Комитетом кредиторов Украине удалось полностью списать порядка 4 млрд долл. внешних догов. «Несмотря на сложные переговоры, объективно, что никто не хотел списывать долги, нам удалось списать 4 млрд долл. и перенести выплаты кредита на 4 года. Такой законопроект (об оформлении долговой операции - УНИАН) тоже будет внесен в парламент», - сказал Яценюк.

Также он подчеркнул, что необходимо уже сегодня вносить изменения в уголовно-процессуальное законодательство. Яценюк напомнил, что уже более года арестованными остаются 1,5 млрд долл. средств и ценных бумаг, принадлежащих окружению Виктора Януковича. «Существующий закон и судебная система пока не позволили провести процедуру конфискации активов. С этой целью правительство разработало проект закона о введении особого порядка конфискации», - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 27 августа Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предполагает полное списание 4 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита на 4 года, а также установление единой процентной ставки по бондам на уровне 7,75%.

При этом Яценюк отметил, что сэкономленные на реструктуризации средства могут быть использованы для повышения социальных стандартов. В этой связи Кабинет министров Украины инициировал повышение с 1 сентября минимальных зарплат и пенсий в Украине и передал в парламент соответствующие изменения в государственный бюджет для дальнейшего утверждения. Как отмечал Яценюк, речь идет о повышении социальных стандартов для 12 млн граждан Украины. По расчетам правительства, с 1 сентября повышение зарплат и пенсий коснется всех украинцев, занятых как в бюджетной сфере, так и в корпоративном секторе. Минимальная зарплата с 1 сентября составит 1378 грн. Минимальная пенсия составит 1074 грн. Согласно закону о госбюджете, на сегодня минимальная зарплата в Украине составляет 1218 грн.