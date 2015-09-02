ЕС решил продлить санкции против России еще на полгода

Соответствующее решение было принято на заседании постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) и должно быть окончательно утверждено до 15 сентября на заседании Совета ЕС, сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Совете ЕС.

«Это еще не окончательное решение, но это означает, что есть политические договоренности. Продолжены меры, которые преследуют тех, кто подрывает территориальную целостность, суверенитет Украины. Санкции продлены еще на шесть месяцев», - отметили в Совете ЕС.

Вместе с тем количество лиц, против которых продлен санкции, еще не известно, потому что по этому вопросу решение еще не принято.

«В марте этого года, когда санкции были обновлены, в списке было 150 человек и 37 компаний. Но на этот раз техническая работа еще продолжается, поэтому мы не можем подтвердить количество», - пояснили в Совете.

По словам собеседника агентства, окончательное решение будет принято в ближайшие дни.

«Совет должен принять решение до 15 сентября. Решение может быть принято в любое время на следующих заседаниях и может также быть принято по письменной процедуре», - подчеркнули в Совете.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. Россия поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий Евросоюз, США, Канада, Япония, Австралия и многие другие страны ввели санкции против России.

В марте 2015 года президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что лидеры Европейского Союза на саммите ЕС решили связать дальнейшие санкции против России с выполнением Минских договоренностей, и эти меры будут в силе до полного выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины.