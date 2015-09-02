Сводный бюджет выполнен с профицитом 15,4 миллиарда гривень

Сводный бюджет Украины за январь-июль текущего года выполнен с профицитом в сумме 15,4 миллиарда гривень против дефицита в 28,021 миллиарда гривень за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, доходы сводного бюджета за январь-июль 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 37,5% – до 351,55 миллиарда гривень, расходы – на 18,7%, до 335,285 миллиарда гривень.

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Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины по итогам января-июля 2015 года сведен с дефицитом в 2,3 миллиарда гривень, что в 14,3 раза меньше дефицита за аналогичный период прошлого года в 32,8 миллиарда гривень.

Действующий госбюджет Украины на 2015 год предполагает доходы на уровне 502,260 миллиарда гривень, расходы – 566,870 миллиарда гривень, предельный объем дефицита – 75,820 миллиарда гривень, или 4,1% ВВП, потолок госдолга – 1,394 триллиона гривень.

Фактический дефицит госбюджета за 2014 год, включая выпуск ОВГЗ для компенсации разницы в тарифах местным бюджетам на оформление возмещения НДС, составил 78,07 миллиарда гривень, что на 20,7% больше показателя за 2013 год.