Нацбанк снова понизил официальный курс гривны: 24,74 за евро и 21,98 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2198.8664 (2 сентября – 2179.8518)

100 EUR – 2474.8241 (2 сентября – 2449.2815)

10 RUR – 3.2979 (2 сентября – 3.3357)

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Как сообщал УНИАН, в среду, 2 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,00/22,17 гривни/доллар.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,7230/24,9120 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3290/0,3320 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,9887 гривни/доллар, к этому часу была заключена 491 сделка на сумму 306,26 миллиона долларов.