Fitch понизило рейтинги Киева и Харькова

Об этом агентство сообщает в своем пресс-релизе.

Причиной снижения рейтингов городов является снижение рейтинга суверенного государства, что может привести к ограничению способности и желания города обслуживать свой долг. Отмечается, что в соответствии с критериями агентства, местные рейтинги могут быть оценены выше государственного в исключительных обстоятельствах.

"Сейчас любое позитивное рейтинговое изменение в отношении Киева является маловероятным", - отмечает Fitch.

Кроме этого, агентство понизило старший необеспеченный рейтинг евробондов города до уровня "C". Вместе с тем, долгосрочный кредитный рейтинг Киева в местной валюте подтвержден на уровне "CC", краткосрочный рейтинг в местной валюте - на уровне "C".

Также сообщается, что Fitch снизило долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте города Харькова с "СС" до "C", и подтвердило в местной валюте на уровне "CCC". Краткосрочный рейтинг Харькова в иностранной валюте подтвержден на уровне "C".

Ранее УНИАН сообщал, что рейтинговое агентство Fitch ожидаемо понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с "СС" до "С" после достижения соглашения с кредиторами о частичном списании задолженности.