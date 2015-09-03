Немецкий госбанк KfW одолжит Украине 200 миллионов евро

Министерство финансов Украины от имени государства Украина подписало кредитное соглашение с государственным банком Германии KfW о предоставлении нашей стране кредита в размере 200 млн евро на реализацию проектов поддержки Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания состоялась в Киеве.

Кредит является частью кредитного пакета в 500 млн евро, предоставленного правительством Германии Украине весной текущего года. Остальная сумма кредита будет распределена несколькими частями и предоставлена нашей стране следующим образом: порядка 210-220 млн евро Украина может получить до конца 2015 года, оставшуюся часть – в начале 2016 года. Средства, как ожидается, будут направлены на реализацию проектов в энергетике, инфраструктуре и на закупку необходимых товаров для реализации проектов.

Привлечение нынешнего кредита в 200 млн евро закладывалось в государственный бюджет на 2015 год. Условия привлечения средств утверждены постановлением правительства и предполагают установление процентной ставки по кредиту не выше 4,5% годовых, а также уплаты одноразового платежа по управлению кредитом в суме не более 1 млн евро.

Льготный период кредитования составит 5 лет, общий период погашения кредита – 15 лет.

Комментируя подписание соглашения министр финансов Украины Наталья Яресько отметила: «Я хочу выразить благодарность за предоставление финансовой помощи в столь сложные для нас времена. Мы благодарим народ Германии за его щедрость. Кредитное соглашение миллионам украинцев позволит получить доступ к своим депозитам в неплатежеспособных банках». Она напомнила, что в Украине обанкротились порядка 50 банков, что создало существенную проблему для банковской системы и вкладчиков. «Теперь мы сможем усилить позиции Фонда гарантирования вкладов физлиц», - сказала Яресько.

В свою очередь член управленческого комитета банка KfW Роланд Зиллер подчеркнул, что кредит – это еще один шаг в поддержку реформ в Украине. «Стабилизация и доверие крайне необходимы в непростой экономической ситуации. Подписание этого соглашения позволит восстановить доверие граждан Украины к банковской системе», - отметил Зиллер.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины ратифицировала кредитный меморандум с правительством ФРГ о предоставлении кредита в размере 500 млн евро в июле текущего года.