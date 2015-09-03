Эксперт: ГФС увеличивает налоговые поступления и проводит кадровые чистки

Государственная фискальная служба (ГФС) собрала 115 млрд. грн. за май-июль в общий фонд госбюджета. При этом ГФС заявила о том, что бизнесу вернули 866 млн. грн. переплаченного налога на прибыль. Об этом пишет в своем блоге экономический эксперт Александр Крамаренко.

Заявки на возмещение НДС и объемы возмещения в мае-августе 2015 года.

«В общем, если перевести цифры на обычный язык, то примерно со второй половины июня ГФС закрывала свои старые долги перед плательщиками НДС по возмещению этого налога. И особенно – с июля, с того месяца, когда полномасштабно начала работать СЕА НДС, - пишет Крамаренко, - Да, есть масса нареканий на то, как работает эта самая система СЕА, я сам слыхал довольно объемный список претензий на недавнем Всеукраинском налоговом форуме. Это означает, что есть очевидная проблема, которую нынешнее руководство ГФС признает и пытается решить. Это означает, что нужны реформы».

Автор также сообщает, что «ГФС продолжает усиление кадрового состава - из 50 тысяч сотрудников Службы с мая по июль было уволено около 1400 человек, из которых более трети – руководители разного уровня. Одновременно на освобожденные должности было назначено около 500 человек: 17 - в центральном аппарате, 332 – в региональных налоговых органах, 100 - в налоговой милиции и 48 - на таможне».