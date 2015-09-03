Гривня укрепилась на межбанке до 22,10 за доллар

В четверг, 3 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,90/22,10 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,6220/24,8420 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3260/0,3290 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 22,0443 грн/долл., к этому часу было заключено 50 сделок на сумму 24,2 млн долл.